منتخب الولايات المتحدة الأميركية على مشارف التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

فيما باتت المكسيك على بعد خطوة بفوزها 1-0 على مضيفتها هندوراس، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشرة ما قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأحد.

وبعد أن ضمنت كندا تأهلها للمرة الأولى إلى المونديال منذ العام 1986 بفوزها برباعية نظيفة على جامايكا رافعة رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة، بات في رصيد كل من الولايات المتحدة الثانية والمكسيك الثالثة 25 نقطة، أمام كوستاريكا الرابعة (22) الفائزة على السلفادور 2-1.

ومع الفارق الشاسع في الأهداف الذي تملكه الولايات المتحدة (+13)، يكفيها فقط تفادي هزيمة كبيرة غير متوقعة أمام مضيفتها كوستاريكا (+3) في الجولة الأخيرة الاربعاء لتضمن رسميًا التأهل، فيما سيكفي المكسيك (+7) التعادل أمام ضيفتها السلفادور للعبور.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى النهائيات على أن يخوض الرابع ملحقًا دوليًا ضد بطل تصفيات أوقيانيا.

على ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو، سجل بوليسيتش ركلتي جزاء في الشوط الاول (17 و45+4) تسبب بهما قائد الخصم أنيبال غودوي، فيما أضاف الثالث بتسديدة جميلة في الثاني (65)، بينما سجل كل من بول أريولا (23) وجيزوس فيريرا (27) الهدفين الآخرين. أما هدف بنما التي فقدت آمالها كليًا بالتأهل بعد هذه الخسارة (18 نقطة)، فسجل لها غودوي الهدف الوحيد (86).