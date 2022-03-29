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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

منتخب المغرب يصعد إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

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ضرب منتخب أسود الأطلس المغربي بقوة وصعد إلى إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، عقب فوزه على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في مواجهة الإياب ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1).

ودانت السيطرة والمبادرة تماماً للمنتخب المغربي مع دقائق المباراة الأولى حيث سجل عز الدين اوناحي هدف التقدم في الدقيقة 21 قبل أن يحرز طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 54 عاد أوناحي وأحرز ثالث أهداف منتخب أسود الأطلس، وفي الدقيقة 69 جاء الدور على أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، ليحرز الهدف الرابع  وسط أجواء احتفالية في مركب محمد الخامس الذي استضاف أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 77 أحرز بين مالانغا هدف الشرف للكونغو الديمفراطية.

وهذا هو التأهل السادس للمنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم وكانت أفضل نتائجه التأهل إلى ثمن النهائي من مونديال 1986 في المكسيك.
 

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