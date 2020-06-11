منتخب العراق يستأنف تدريباته استعداداً للتصفيات المزدوجة

يستأنف المنتخب العراقي لكرة القدم الأحد المقبل تدريباته المتعلقة بتحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر وكاس اسيا 2023 في الصين، حسب بيان للهيئة الموقتة المكلفة بادارة مهام الاتحاد العراقي الاربعاء.

وذكر البيان "السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب اسود الرافدين استدعى قائمة اولية ضمت 34 لاعبا للتجمع في الرابع عشر من الشهر الجاري استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة التي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

ولم يتطرق البيان الإعلامي للهيئة الموقتة إلى الاجراءات الصحية والاحترازية التي يفترض ان تتخذ في اطار تدابير مواجهة الظروف الصحية الراهنة بتفشي فيروس كورونا المستجد. كما لم يتم الاعلان عن مكان هذا التجمع الذي يستمر لغاية الحادي عشر من تموز/يوليو المقبل.

وينتظر أن يقود الدولي السابق رحيم حميد أحد اعضاء الطاقم الفني المساعد تدريبات المنتخب في الوقت الحاضر بسبب تواجد المدرب كاتانيتش خارج البلاد.

وحسب التوقيتات الجديدة التي حددها الاتحاد الآسيوي المتصلة باستكمال التصفيات، يواجه المنتخب العراقي مضيفه منتخب هونغ كونغ في 13 تشرين أول/أكتوبر ويستقبل نظيره الكمبودي في 12 تشرين ثاني/نوفمبر، قبل خمسة ايام على موعد مباراته الاخيرة امام نظيره الايراني في العاصمة طهران.

ويتصدر منتخب أسود الرافدين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة امام البحرين بفارق نقطتين، ويحل المنتخب الايراني ثالثا برصيد 6 نقاط مع مباراة اقل، ثم هونغ كونغ بخمس نقاط فمنتخب كمبوديا خامسا بنقطة واحدة.



وتألفت القائمة الأولية للمنتخب العراقي من:

- حراسة المرمى: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح

- الدفاع: أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار ومصطفى محمد وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس وحسن رائد ومصطفى معن.

- الوسط: همام طارق وأمجد عطوان وبشار رسن وحسين علي وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض ومحمد قاسم ماجد ومحمد رضا وشريف عبد الكاظم ومحمد مزهر.

- الهجوم: علاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين وعلاء عباس ومحمد داود ومحمد قاسم نصيف.