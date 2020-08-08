ملعب البصرة يحتضن مباراة العراق وكمبوديا

تلقت الهيئة المؤقتة المكلفة بالإشراف على مهام الاتحاد العراقي لكرة القدم اشعاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يفيد باعتماد ملعب البصرة الدولي جنوب البلاد، لإقامة مباراة العراق وكمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي العراق مع كمبوديا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة، حسب المواعيد الجديدة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي للتصفيات المزدوجة.

وذكر بيان إعلامي السبت: "تلقت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي اشعاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يفيد باعتماد ملعب البصرة الدولي لإقامة مباراة العراق وكمبوديا في الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة ".