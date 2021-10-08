مصر تحسم الدربي أمام ليبيا والجزائر تحقق فوزاً كبيراً على النيجر

وعادت الجزائر إلى سكة الانتصارات بإكرامها وفادة النيجر 6-1 في البليدة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى، يدين الفراعنة بالفوز إلى مهاجم شتوتغارت الألماني عمر مرموش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 في أول مباراة له بألوان منتخب بلاده.

وهي الخسارة الاولى لليبيا بعد فوزين متتاليين، فتنازلت عن الصدارة للفراعنة الذين حققوا الفوز الثاني بقيادة مدربهم الجديد البرتغالي كارلوس كيروش خليفة حسام البدري المقال من منصبه عقب التعادل المخيب أمام الغابون 1-1 في الجولة الثانية.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع نقاط مقابل ست نقاط لليبيا التي تملك فرصة رد الاعتبار عندما تستضيف مصر في بنغازي في الجولة الرابعة.

وفرض المنتخب المصري أفضليته منذ البداية وسدد عبدالله السعيد كرة قوية ارتطمت بالدفاع الليبي وتحولت إلى ركنية (16)، وردت ليبيا برأسية للمدافع سند الورفلي إثر ركلة ركنية لمؤيد اللافي تصدى لها الحارس محمد الشناوي (23)، ورد القائم الأيمن تسديدة محمد زعبية (43)، رد عليها نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أبعدها محمد نشنوش إلى ركنية بصعوبة (45).

ونجح الفراعنة في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما سدد مرموش كرة قوية من حافة المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (49).

تخلى لاعبو ليبيا عن حذرهم الدفاعي وتقدموا للهجوم بفعل التغييرات الهجومية لمدربهم الاسباني خافيير كليمنتي، سعياً لادرك التعادل، وسدد معتصم المصراتي كرة مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي (65)، ورد أحمد أبو الفتوح بعرضية متقنة تابعها مصطفى محمد برأسه سيطر عليها نشنوش (71).

وفي المجموعة ذاتها، حققت أنغولا فوزها الأول بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلبت على ضيفتها الغابون 3-1.

فوز كاسح للجزائر



وفي المجموعة الأولى، عادت الجزائر إلى سكة الانتصارات بعد سقوطها في فخ التعادل امام مضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الثانية، بفوز كاسح على ضيفتها النيجر 6-1 بينها ثنائية لكل من نجم مانشستر سيتي الانكليزي رياض محرز ومهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني.

وعانت الجزائر في الشوط الأول لهز شباك ضيوفها وانتظرت الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل من ركلة حرة مباشرة لقائدها محرز سددها بيسراه وأسكنها على يسار الحارس (27).

وعززت الجزائر تقدمها مطلع الشوط الثاني بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع يوسف عمرو بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (47)، لكن النيجر نجحت في تقليص الفارق بعد ثلاث دقائق بواسطة دانيال سوساه (50).

وأعاد محرز الفارق إلى سابق عهده من ركلة جزاء (60)، ثم منح المدافع زكريا سليمان الهدف الرابع لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (70) قبل أن يسجل سليماني، بديل مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، ثنائيته في الدقيقتين 76 و88.

وعززت الجزائر صدارتها للمجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو التي تغلبت على مضيفتها جيبوتي برباعية نظيفة.





كوت ديفوار تحقق الفوز على مالاوي

واصلت كوت ديفوار صحوتها عندما تغلبت على مضيفتها مالاوي 3-صفر في جوهانسبورغ.

ومنح مهاجم سيفاس سبور التركي ماكس غراديل التقدم لساحل العاج في الدقيقة 36، وانتظر منتخب بلاده الدقيقة 85 للتعزيز عبر لاعب وسط إيندهوفن الهولندي ابراهيم سانغاريه، قبل أن يسجل مهاجم ساسوولو الإيطالي جيريمي بوغا الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وعززت كوت ديفوار صدارتها للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الكاميرون التي استعادت توازنها بفوز كبير على ضيفتها موزمبيق 3-1 في دوالا.



