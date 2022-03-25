مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 22:27 تغلّب المنتخب المصري على نظيره السنغالي بهدف نظيف الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.