مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 22:27 تغلّب المنتخب المصري على نظيره السنغالي بهدف نظيف الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. Reuters ووقّع المدافع السنغالي ساليو سيس هدف المباراة الوحيد خطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 4. تصفيات كأس العالم مصر المنتخب السنغالي السنغال المنتخب المصري تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غ اقرأ التالي آخر الأحداث March 25, 2022 22:27 مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022 March 25, 2022 22:11 نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا March 25, 2022 20:12 الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون March 25, 2022 19:46 تونس تقطع نصف المشوار نحو مونديال قطر March 25, 2022 17:58 المغرب يعود بالتعادل من أرض الكونغو الديمقراطية March 25, 2022 14:16 جماهير العراق ترفض قرار الفيفا بطريقتها الخاصة March 25, 2022 14:13 مدرب البرتغال يحذّر من قوة مقدونيا الشمالية March 25, 2022 14:09 احتفالات كبيرة بفوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا March 25, 2022 10:54 التركي بوراك يلماز يعلن اعتزاله اللعب الدولي March 25, 2022 09:58 إيطاليا تعيش كابوس الغياب عن المونديال