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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تغلّب المنتخب المصري على نظيره السنغالي بهدف نظيف الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ووقّع المدافع السنغالي ساليو سيس هدف المباراة الوحيد خطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 4.

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