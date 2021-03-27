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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال وصربيا

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة اللقاء المنتظر سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

AFP

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة البرتغال وصربيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة التي تجمع فريقين يتنافسان على بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويأمل منتخب البرتغال أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى فيما يبحث منتخب صربيا عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة البرتغال وصربيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة البرتغال وصربيا اليوم السبت على الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرتغال وصربيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

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