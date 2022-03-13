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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مزراوي وزياش يرفضان الانضمام للمنتخب المغربي

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رفض المغربيان نصير مزراوي نجم أياكس الهولندي وحكيم زياش نجم وصانع ألعاب تشيلسي الإنكليزي تلبية دعوة مدرب منتخب أسود الأطلس وحيد خليلودزيتش للانضمام لصفوف المغرب قبل مواجهتيه الحاسمتين أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وقال مزراوي الذي تداخل في 9 أهداف خلال 29 مباراة خاضها مع أياكس هذا الموسم: " خلال عام ونصف لم يتواصل معي أحد سواء من الاتحاد المغربي أو الجهاز الفني للمنتخب كي يشرح لي أسباب استبعادي"

أما زياش فأكد على عدم رغبته في تلبية دعوة اتحاد بلاده للانضمام للمنتخب المغربي في هذا التوقيت الهام قائلاً:" سمعت خبر استدعائي في وسائل الإعلام وقراري لا رجعة فيه".

وأضاف صانع ألعاب تشيلسي الذي شارك في 30 مباراة مع البلوز هذا الموسم وأحرز 7 أهداف وأهدى 5 تمريرات حاسمة: "رغم دعمي اللا مشروط لمنتخب بلدي وتضحيتي طوال 6 أعوام إلا أن المسؤولين لا يزالون ينشرون المغالطات في حق شخصي وهذا ما جعل عودتي إلى المنتخب مستحيلة.

وكان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أكد استدعاء حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر.

وقال لقجع في تصريحات صحفية إن مدرب المنتخب وحيد خليلودزيتش قد استدعى كلا من زياش ومزراوي إضافة إلى لاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي في لائحة موسعة، قبل أن يرفض زياش ومزراوي تلبية الدعوة.

وسيحل المنتخب المغربي ضيفاً على منتخب الكونغو الديمقراطية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في ذهاب الدور الحاسم قبل أن يستقبل أسود الأطلس المنتخب الكونغولي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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