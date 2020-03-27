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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم

مدرب منتخب عمان يخفض راتبه الشهري مؤقتاً بسبب كورونا

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بادر الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان الأول لكرة القدم بطريقته الخاصة عن المساعدة في سبيل مواجهة وباء كورونا وأثاره المادية.

AFP


وأعلن الاتحاد العماني لكرة القدم في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة عن اتخاد إيفانكوفيتش قراراً بتخفيض راتبه لشهري أبريل ومايو المقبلين.

وجاء في تغريدة للاتحاد العماني لكرة القدم: "أعلن إيفانكوفيتش عن تخفيض راتبه بنسبة 39 بالمئة عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو إلى حين زوال الجائحة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجاء قرار إيفانكوفيتش على خلفية إيقاف النشاط الرياضي وكذلك التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضح الاتحاد العماني إلى أن القرار اتخذ إلى حين عودة الحياة لطبيعتها والبدء بتجهيز المنتخب للاستحقاقات القادمة.

وتوقفت معظم الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب تفشي وباء كورونا الذي أصيب به أكثر من نصف مليون نسمة حتى الآن.
 

منتخب عمان لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش
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