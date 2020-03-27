مدرب منتخب عمان يخفض راتبه الشهري مؤقتاً بسبب كورونا



وأعلن الاتحاد العماني لكرة القدم في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة عن اتخاد إيفانكوفيتش قراراً بتخفيض راتبه لشهري أبريل ومايو المقبلين.

وجاء في تغريدة للاتحاد العماني لكرة القدم: "أعلن إيفانكوفيتش عن تخفيض راتبه بنسبة 39 بالمئة عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو إلى حين زوال الجائحة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجاء قرار إيفانكوفيتش على خلفية إيقاف النشاط الرياضي وكذلك التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضح الاتحاد العماني إلى أن القرار اتخذ إلى حين عودة الحياة لطبيعتها والبدء بتجهيز المنتخب للاستحقاقات القادمة.

🗞 مدرب منتخبنا الوطني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يخفض راتبه لشهري إبريل ومايو. pic.twitter.com/IiJb0NEoOg — OFA - Official Page (@OmanFA) March 27, 2020

وتوقفت معظم الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب تفشي وباء كورونا الذي أصيب به أكثر من نصف مليون نسمة حتى الآن.

