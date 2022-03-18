محكمة التحكيم الرياضي تؤيد قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الجمعة استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 نهاية الشهر الجاري.



ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، حكماً مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.