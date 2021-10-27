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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مباراتا العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية بحضور الجماهير

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موافقة نظيره الدولي (فيفا) لحضور الجماهير مباراتي منتخب أسود الرافدين مع سوريا وكوريا الجنوبية المقررتين في العاصمة القطرية الشهر المقبل، ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وذكر المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي أحمد الموسوي لوكالة فرانس برس أن "الاتحاد الدولي وافق على حضور الجماهير لمباراتي العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية المقررتين في  الدوحة الشهر المقبل مع التقيد بالإجراءات الصحية المعمول بها وبالتنسيق مع الجانب القطري".  

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إطار منافسات المجموعة الأولى قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في السادس عشر منه.

ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب ايران برصيد عشر نقاط.
 

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