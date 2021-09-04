مانشيني يثير الشكوك حيال مشاركة فيراتي أمام سويسرا

وقال مدرب الـ "أتزوري" روبرتو مانشيني السبت لوسائل إعلام إيطالية إنّ اللاعبين "جميعهم يبلون بلاء حسناً باستثناء فيراتي الذي تعرّض لإصابة في الركبة، لكن بما أنه لم يمر 48 ساعة منذ المباراة ضد بلغاريا، علينا تقييم ظروف الجميع بعناية".



وأضاف أنه: "سيتعيّن علينا التنافس ضد السويسريين، نحتاج إلى لاعبين يقومون بعمل جيد وعلى أهبة الاستعداد".



وفي حال غاب فيراتي، فسيكون بديله المحتمل مانويل لوكاتيلي الذي سجل هدفين في مرمى سويسرا خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي توج الإيطاليون بلقبها.



وبالعودة إلى المباراة ضد بلغاريا التي انتهت بالتعادل 1-1 الخميس في فلورنسا، قال مانشيني "نأسف" للنتيجة ولكن "لا داعي للقلق، نأسف لمباراة كان من الممكن أن تنتهي بنتيجة أخرى، لكن لسنا قلقين للغاية".