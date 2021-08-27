مانشيني مع كل أبطاله الأوروبيين والعائد زانيولو

وسيتوجه اللاعبون إلى مركز كوفيرتشيانو في فلورنسا اعتبارًا من مساء الأحد استعدادًا للمواجهات ضد بلغاريا في الثاني من أيلول/سبتمبر في المدينة ذاتها، قبل التوجه إلى بازل لمواجهة سويسرا والعودة إلى ريجيو-إيميلا للقاء ليتوانيا.

ويعود زانيولو جناح روما بعد عام من إصابة قوية تعرض لها في الركبة خلال مباراة إيطاليا وهولندا، بعد أن عاد إلى المنافسات بداية الموسم الحالي.

كما استدعى مانشيني للمرّة الأولى مهاجم ساسوولو جانلوكا ساماكا (22 عامًا).

وهنا التشكيلة:



- لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (جنوى)، بيرلويجي غوليني (توتنهام الانكليزي).

- للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، رافايل تولوي (أتالانتا برغامو)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، مانويل لاتساري (لاتسيو)، جانلوكا مانشيني (روما).

- للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشيلسي الإنكليزي)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، ستيفانو سينسي (إنتر)، غاييتانو كاستروفيلي (فيورنتينا).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وجاكومو راسبادوري (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي)، مويز كين (إيفرتون الإنكليزي)، جانلوكا سكاماما (ساسوولو)، نيكولو زانيولو (روما).