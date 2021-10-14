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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مؤتمر استثنائي لقبول استقالة اتحاد الكرة السوري

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أقرّ الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا، الخميس في تعميم له عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الإثنين المقبل، على أن يتم التطرق لقبول استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد اثر النتائج السلبية في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022.

AFP


وذكر الاتحاد الرياضي العام أنّ الاجتماع سيتطرق إلى نقطتين أساسيتين وهما "التصويت على قبول استقالات رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير أمور الاتحاد والتحضير لاجراء المؤتمر الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر".

ولم يذكر البيان كيفية وتاريخ تقديم اتحاد الكرة الذي يرأسه حاتم الغايب باستقالته التي تردد أنها حصلت بعد خسارة منتخب سوريا أمام نظيره اللبناني الثلاثاء الفائت في عمان 2-3، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للإمارات والعراق.

منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ حاتم الغايب
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