مؤتمر استثنائي لقبول استقالة اتحاد الكرة السوري



وذكر الاتحاد الرياضي العام أنّ الاجتماع سيتطرق إلى نقطتين أساسيتين وهما "التصويت على قبول استقالات رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير أمور الاتحاد والتحضير لاجراء المؤتمر الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر".



ولم يذكر البيان كيفية وتاريخ تقديم اتحاد الكرة الذي يرأسه حاتم الغايب باستقالته التي تردد أنها حصلت بعد خسارة منتخب سوريا أمام نظيره اللبناني الثلاثاء الفائت في عمان 2-3، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.



ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للإمارات والعراق.