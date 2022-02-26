English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

ليفاندوفسكي يساند قرار بولندا بعدم مواجهة روسيا

من قبل

أكد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي تأييده لقرار بولندا بعدم مواجهة روسيا ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة في أذار/مارس المقبل.

Reuters

وأشار ليفاندوفسكي إلى أن اللاعبين والجماهير الروس لا يتحملون المسؤولية "لكن لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث". 

وطالبت اتحادات كرة القدم في بولندا والسويد وتشيكيا الخميس في بيان مشترك نقل مباريات مقررة لها في روسيا ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة في أذار/مارس وسط "التصعيد العسكري" الروسي في أوكرانيا.

وجاء في البيان أنّ هذه الاتحادات: "لا تعتزم السفر إلى روسيا" في 24 و29 أذار/مارس لخوض مباريات الملحق مطالباً الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) "القيام برد فعل سريع وتقديم الحلول البديلة" فيما يتعلق بمكان إقامة هذه المباريات.

وأوقعت القرعة بولندا والسويد وتشيكيا في المسار الثاني مع روسيا، حيث تستضيف روسيا منتخب بولندا في نصف النهائي، على أن تلاقي في حال فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي.
 

روبرت ليفاندوفسكي المنتخب البولندي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق تشيتشي يعلن تخليه عن تدريب الب
اقرأ
تشيتشي يعلن تخليه عن تدريب البرازيل بعد كأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي السماح بحضور 60 ألف مباراة مصر
اقرأ
السماح بحضور 60 ألف مباراة مصر والسنغال

آخر الأحداث

>