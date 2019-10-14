لبنان مطالب بالفوز والإقناع أمام سريلانكا

وحقق "منتخب الأرز" الخميس فوزه الأول وبصعوبة بالغة على ضيفه منتخب تركمانستان 2-1 في بيروت، بعدما افتتح التصفيات بخسارة مفاجئة أمام كوريا الشمالية صفر-2 في بيونغ يانغ.

وسيكون ليفيو تشيوبوتاريو، المدرب الروماني لمنتخب لبنان، مطالباً بأكثر من الفوز على المنتخب السريلانكي المتواضع نسبياً، إذ ينتظر من الفريق تقديم أداء مغاير عما ظهر عليه ضد التركماني، بالإضافة إلى تحقيق نتيجة عريضة نظراً لأهمية الأهداف في ترتيب المجموعات.

وأكد تشيوبوتاريو ضرورة الفوز، بقوله في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "أعتقد أنّ منتخبات المجموعة الثامنة متوازنة عموماً، وتبقى الأفضلية فيها لكوريا الجنوبية التي تغرّد خارج السرب".

وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد ست نقاط من فوزين، بفارق الأهداف عن جارتها الشمالية قبل لقاء القمة بين المنتخبين غداً، وتحتل تركمنستان (ترتاح في هذه الجولة) المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، أمام لبنان (ثلاث نقاط من مباراتين) وسريلانكا (بدون رصيد من ثلاث مباريات).

وأوضح مدرب المنتخب اللبناني "نسعى إلى فوز جديد واضعين في الاعتبار أنّ صاحب الأرض سيبذل قصارى جهده ليصعب مهمتنا"، معتبراً أنّ على لاعبيه "التركيز وتنظيم خطوطنا جيداً ووقف اندفاع لاعبي (سريلانكا)، سيما وأن مباراة واحدة قد تغيّر وضع المجموعة وترتيبها".

وسيفتقد الروماني جهود صانع الألعاب محمد حيدر الموقوف بسبب نيله الإنذار الثاني، واستدعى بدلاً منه مهاجم الأنصار حسن شعيتو "موني".



وسيعوّل تشيوبوتاريو على التشكيلة ذاتها الفائزة على تركمانستان، بوجود الحارس العملاق مهدي خليل والمهاجم هلال الحلوة ولاعب الوسط نادر مطر الذين صنعوا الفوز الصعب في الجولة الماضية، لكن من الممكن أن يدخل تغييرات على خط الدفاع.

وقال قائد المنتخب حسن معتوق "نتعامل مع كلّ مباراة على حدة، فوزنا على تركمانستان كان مهماً جداً وننظر إلى لقائنا مع سريلانكا بالأهمية ذاتها، نحن مستعدون للتعامل مع مختلف الظروف المناخية"، بالإشارة إلى الرطوبة المرتفعة وتوقع هطول الأمطار خلال وقت المباراة.

ويقود المضيف المدرب نظام باكير علي، متطلعاً لمحو الصورة الضعيفة التي ظهر عليها في الجولة الماضية في كوريا الجنوبية (خسر صفر-8).



وتواجه منتخبا لبنان وسريلانكا في تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، ففاز لبنان ذهابا 4-صفر، وكرّر فوزه إيابا 5-صفر.