لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي

من قبل beIN SPORTS June 4, 2021 01:43 حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها باراغواي فجر الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.