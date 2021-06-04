لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي من قبل beIN SPORTS June 4, 2021 01:43 حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها باراغواي فجر الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. AFP وبهذا التعادل رفعت أوروغواي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باراغواي الرابعة. تصفيات كأس العالم باراغواي أوروغواي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق بوليفيا تحقق فوزها الأول في تص اقرأ التالي آخر الأحداث June 4, 2021 01:43 لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي June 4, 2021 01:03 بوليفيا تحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال June 3, 2021 15:09 مواجهة واعدة بين الأرجنتين وتشيلي June 2, 2021 15:54 الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو لإجراء القرعة June 2, 2021 11:03 أغويرو يؤكد صعوبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم June 1, 2021 10:11 فيدال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا May 31, 2021 18:50 البحر يتحدث لـbeIN SPORTS عن دعوته لتمثيل سوريا May 31, 2021 14:32 ميسي يتحدث من داخل معسكر الأرجنتين May 31, 2021 10:15 التصفيات المزدوجة: نقل مباريات المجموعة الأولى May 30, 2021 19:48 كاتانيتش يعلن تشكيلة العراق للتصفيات المزدوجة