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بطولة أمم أوروبا 2020
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها باراغواي فجر الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وبهذا التعادل رفعت أوروغواي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باراغواي الرابعة.

 

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