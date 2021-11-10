كييليني خارج تشكيلة المنتخب الإيطالي

تلقى المنتخب الإيطالي لكرة القدم ضربة قوية الأربعاء مع تأكيد غياب قائده مدافع يوفنتوس جورجو كييليني عن صفوفه خلال مواجهتي سويسرا وإيرلندا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي.

وكانت الشكوك تحوم حيال مشاركة قائد بطل أوروبا للمشاركة في المباراتين الحاسمتين في التصفيات، لكن الاتحاد قال إنه سيغادر المعسكر التدريبي للمنتخب الأربعاء.

ويمثّل غياب كييليني ضربة كبيرة قبل موقعة روما الجمعة ضد المنتخب السويسري الذي يلاحق الـ"أتزوري" متصدر المجموعة الثالثة ويتخلف عنه بفارق الأهداف فقط مع بقاء مباراتين لكلا الفريقين.

وهذان المنتخبان هما الوحيدان المتنافسان على المركز الأول الذي يضمن التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وكان منتخب إيطاليا تلقى ضربة قوية بغياب مهاجمه تشيرو إيموبيلي لإصابته في ربلة الساق، كما كان خسر جهود لاعبي خط وسط روما نيكولو زانيولو ولورنتسو بيليغريني بداعي الإصابة أيضاً، فيما ينتظر المدرب روبرتو مانشيني أيضاً مصير لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا الذي غاب عن تدريبات الثلاثاء.