كين ينسحب من تشكيلة إيطاليا بسبب الإرهاق

وسمح لابن الـ21 عاما الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان سان جيرمان على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنكليزي، بالعودة إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الاتحاد الإيطالي اليوم الأربعاء في بيان إن "كين عانى من حالة إرهاق جعلته غير متوفر للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضد إيرلندا الشمالية، بلغاريا وليتوانيا. ولهذا السبب، أُبعِدَ كين عن تشكيلة الأتزوري وسيعود هذا الصباح إلى ناديه باريس سان جيرمان".

وبعدما عانى الأمرين منذ قدومه إلى إيفرتون في صيف 2019 من يوفنتوس، استعاد كين مستواه في العاصمة الفرنسية حيث سجل 11 هدفاً في 20 مباراة خاضها في الدوري و15 هدفاً في 29 مباراة بجميع المسابقات.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي سجل له كين هدفين في ثماني مشاركات، مع إيرلندا الشمالية الخميس في بارما ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يلتقي بلغاريا وليتوانيا خارج أرضه الأحد والأربعاء المقبلين.

وتمكن لاعبو إنتر ميلان أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي من الانضمام لفريق المدرب روبرتو مانشيني، بعدما تأخر التحاقهم بالمنتخب نتيجة تفشي فيروس كورونا في صفوف نادي شمال إيطاليا.