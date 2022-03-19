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الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كيروش يعلن قائمة المنتخب المصري

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أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن قائمة المنتخب المصري لمباراتي السنغال في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وشهدت لائحة منتخب الفراعنة عودة صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي أفشة وغياب المدافع أحمد حجازي وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة كما استبعد كل من مهند لاشين ومحمد شريف لأسباب فنية. 

وتقام مواجهة الذهاب يوم 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولى.

وفي ما يلي اللائحة كاملة:

في حراسة المرمى: 

محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

في خط الدفاع:

عمر كمال، عمر جابر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونغا"، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد النني، محمد مجدي "أفشة". 

في خط الهجوم:

محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن "تريزيغيه". 


 

محمد صلاح المنتخب المصري تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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