كيروش يعلن عن لائحة أسماء محترفي المنتخب المصري

وضمت اللائحة كل من، محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال) مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي "سام" مرسي (إيبسويتش تاون الإنكليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني ملطية سبور).

يذكر أن كيروش سيعلن عن لائحته الكاملة يوم 26 سبتمبر من أجل الدخول في معسكر اعدادي يوم 28 من ذات الشهر استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.