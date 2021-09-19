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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كيروش يعلن عن لائحة أسماء محترفي المنتخب المصري

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أعلن المدرب البرتغالي الجديد للمنتخب المصري، كارلوس كيروش، عن قائمة أولية ضمت أسماء اللاعبين المحترفين خارج مصر استعداداً لمواجهة المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وضمت اللائحة كل من، محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال) مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي "سام" مرسي (إيبسويتش تاون الإنكليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني ملطية سبور).

يذكر أن كيروش سيعلن عن لائحته الكاملة يوم 26 سبتمبر من أجل الدخول في معسكر اعدادي يوم 28 من ذات الشهر استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

 

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