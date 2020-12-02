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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا

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لم يعد البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب كولومبيا كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة وذلك بعد الخسارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني أمام الأوروغواي والإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.

AFP

وكشف بيان أن الاتحاد وكيروش توصلا الى اتفاق يقضي بوقف التعاون بينهما "توصل الاتحاد الكولومبي مع المدرب كارلوس كيروش الى اتفاق لعدم مواصلته العمل مع المنتخب الكولومبي للرجال".

تابع "شرفنا العمل معه لسنتين، قدم خلالها مجهودا كبيرا وتشارك معنا معرفته وخبرته".

ودفع كيروش (67 عاما) الذي استلم منصبه في شباط/فبراير عام 2019 ثمن الخسارتين الثقيلتين أمام الأوروغواي صفر-3 في عقر دار فريقه، ثم أمام الإكوادور 1-6، ليحتل منتخب "كافيتيروس" المركز السابع من أصل عشرة منتخبات في ترتيب المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية.

ولم يكشف الاتحاد المحلي عن اسم المدرب الجديد.
                                                       

منتخب كولومبيا كارلوس كيروش تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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