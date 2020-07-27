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تصفيات كأس العالم

كونكاكاف يعلن النظام المعدل للتأهل لمونديال قطر 2022

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كشف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الستار اليوم الاثنين عن النظام المعدل للتأهل كأس العالم FIFA قطر 2022™بعد تأثر النظام المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا.  قطر

AFP

وتم تقسيم النظام الجديد، الذي يشارك فيه جميع أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 35 منتخباً، إلى ثلاثة أدوار على أن يقام الدور الأول في تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر بين المنتخبات أصحاب التصنيف من السادس وحتى 35 وفقاً لتصنيف تموز/ يوليو الحالي. وتقسم المنتخبات إلى ست مجموعات تضم كل منها خمسة فرق.  

وينطلق الدور الثاني في آذار/مارس 2021 حيث يلعب أصحاب الصدارة في المجموعات الست لتحديد المتأهلين إلى الدور الأخير.

وسينضم الفائزون في الدور الثاني إلى أعلى خمسة منتخبات تصنيفاً في الكونكاكاف وهي المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا وهندوراس. ويقام الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب كل منتخب 14 مباراة.  

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدور الأخير، الذي ينطلق في حزيران/يونيو 2021، إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية التي تقام في حزيران/ يونيو 2022.

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