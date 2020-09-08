كونكاكاف يؤكد تأجيل تصفيات المونديال إلى مارس

أكد اتحاد كونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الثلاثاء تأجيل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي كانت مقررة بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين حتى آذار/مارس 2021 جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار كونكاكاف في بيان أن المباريات ستقام خلال آذار/مارس المقبل، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار التأجيل بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا).

ورأى كونكاكاف أنه "لا تزال العديد من أجزاء المنطقة تعاني من تحديات صحية، وهذا ما كان عاملاً رئيسياً في هذا القرار"، مضيفاً "إلى ذلك، تضع العديد من الدول في جميع أنحاء الاتحاد قيوداً على السفر ومتطلبات الحجر الصحي، ما سيجعل من الصعب جداً إقامة مباريات دولية لكرة القدم تشمل 30 دولة".

وكان رئيس اتحاد كونكاكاف الكندي فيكتور مونتالياني قد ألمح في وقت سابق من الاسبوع الماضي إلى إمكانية تأجيل التصفيات، معتبراً أنه من غير المرجح اقامة المباريات في تشرين الاول/أكتوبر.

وكان تقرر في تموز/يوليو الماضي أن تقام التصفيات ضمن صيغة جديدة بعد إلغاء العديد من أيام مباريات الاتحاد الدولي، بسبب جائحة "كوفيد-19" ما جعل الخطط السابقة لاتحاد كونكاكاف في التصفيات غير قابلة للتنفيذ.

وسيتمّ توسيع الدور النهائي الحاسم من تصفيات كونكاكاف من ستة منتخبات إلى ثمانية على أن تشارك خمسة منتخبات هي المكسيك، الولايات المتحدة،

وستاريكا، جامايكا وهندوراس (الأفضل تصنيفاً بحسب النظام السابق)، تلقائياً في الدور النهائي الذي يضمن من خلاله ثلاثة منتخبات التأهل الى المونديال فيما يخوض الرابع ملحقا دولياً.

وينضم إلى المنتخبات الخمسة المتأهلون من الدور التمهيدي الثاني والذي يشارك فيه باقي المنتخبات المنضوية في الاتحاد القاري.

وتوزعت المنتخبات الـ30 على ست مجموعات من خمسة فرق.

ويلتقي أبطال المجموعات الست في الدور التمهيدي الاول، في مباريات ذهاب وإياب في الدور الثاني، ليتأهل ثلاثة منهم الى الدور الحاسم.

