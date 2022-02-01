كوريا الجنوبية تبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وضمنت كوريا الجنوبية التي بلغت نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة والعاشرة توالياً تواجدها في مونديال قطر بعد أن حلت ثانية في مجموعتها برصيد 20 نقطة خلف إيران المتصدرة (22 نقطة) والتي سبقت أن حسمت تأهلها منذ الجولة الفائتة، وبفارق 11 نقطة عن الإمارات الثالثة التي خسرت أمام إيران على أرضها بهدف دون مقابل.

وتجمد رصيد سوريا عند نقطتين في أسفل الترتيب بعد أن منيت بالخسارة السادسة مقابل تعادلين، حيث ستنحصر بطاقة المركز الثالث الذي يخوّل صاحبه خوض الملحق بين العراق (5 نقاط)، لبنان (6) والامارات (9) التي تبدو حظوظها الأوفر.

سجّل هدفي كوريا الجنوبية كل من جين سو كيم (53) وتشانغ هون كون (71).



