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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كريستيانو رونالدو: أنا صاحب القرار فيما يتعلق بمواصلة اللعب أو التوقف

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أكد قائد منتخب البرتغال ولاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو أنه صاحب القرار فيما يتعلق بمواصلة اللعب أو التوقف.

Reuters

وفيما يتعلق بخوض المباراة ضد مقدونيا الشمالية غداً الثلاثاء لنيل بطاقة العبور إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ قال رونالدو: "هي مباراة حياتنا وإن لعبت البرتغال كعادتها ستحقق الفوز".

وتتأهل البرتغال دورياً إلى المونديال منذ نسخة 2002 ،علماً أن أبرز نتائجها حققتها عام 1966 عندما حلت ثالثة مع أسطورتها أوزيبيو.

وبرغم تشكيلتها التي عجت بالنجوم أبرزهم رونالدو، لم تتمكن من تخطي دور الـ16 في النسخ الثلاث الأخيرة بعد حلولها رابعة في نسخة 2006.

في المقابل، حققت مقدونيا الشمالية مفاجأة ودية في التصفيات بفوزها على أرض ألمانيا (2-1)، وإيطاليا (1-0) في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، كما أنها تعادلت سلباً في زيارتها الأخيرة إلى البرتغال في 2012.

منتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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