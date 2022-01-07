"كاف" يحدّد موعد قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وسيتم سحب القرعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي حيث تتنافس 10 منتخبات على 5 مقاعد مؤهلة إلى مونديال قطر.
ويشهد هذا الدور وجود أربعة منتخبات عربية وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب بجانب منتخبات نيجيريا، الكاميرون، السنغال، مالي، غانا والكونغو الديمقراطية.
وسيتم سحب القرعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي حيث تتنافس 10 منتخبات على 5 مقاعد مؤهلة إلى مونديال قطر.
ويشهد هذا الدور وجود أربعة منتخبات عربية وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب بجانب منتخبات نيجيريا، الكاميرون، السنغال، مالي، غانا والكونغو الديمقراطية.
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