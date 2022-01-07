"كاف" يحدّد موعد قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™



وسيتم سحب القرعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي حيث تتنافس 10 منتخبات على 5 مقاعد مؤهلة إلى مونديال قطر.

ويشهد هذا الدور وجود أربعة منتخبات عربية وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب بجانب منتخبات نيجيريا، الكاميرون، السنغال، مالي، غانا والكونغو الديمقراطية.