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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

"كاف" يحدّد موعد قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدّد 22 يناير موعداً لقرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP


وسيتم سحب القرعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي حيث تتنافس 10 منتخبات على 5 مقاعد مؤهلة إلى مونديال قطر.

ويشهد هذا الدور وجود أربعة منتخبات عربية وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب بجانب منتخبات نيجيريا، الكاميرون، السنغال، مالي، غانا والكونغو الديمقراطية.

 

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