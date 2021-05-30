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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كاتانيتش يعلن تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات المزدوجة

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أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأحد عن قائمة نهائية ضمت 26 لاعباً استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين.

AFP

واعتمد المدرب في القائمة على أربعة لاعبين محترفين في أندية خارجية.

ويأمل المنتخب العراقي مواصلة صدارته لترتيب المجموعة الثالثة التي يتقدمها برصيد (11 نقطة) أمام نظيره البحريني الثاني بفارق نقطتين، كلاهما من خمس مباريات، والمنتخب الإيراني الثالث (6 نقاط من اربع مباريات).

ويواجه العراق منتخب كمبوديا في 7 حزيران/يونيو المقبل في البحرين قبل ملاقاة منتخب هونغ كونغ في 11 منه ثم مواجهته المرتقبة أمام إيران في الخامس عشر من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال، كما تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وهنا القائمة المستدعاة:

حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل. 

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان (فانكوفر واينكابس الدوري الأميركي) وامجد عطوان وضرغام اسماعيل وصفاء هادي (كريليا سوفيتوف الروسي).

خط الوسط: بشار رسن (قطر القطري) محمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسن علي. 

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود ومهند علي (السيلية القطري).
 

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