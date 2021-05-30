كاتانيتش يعلن تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات المزدوجة

واعتمد المدرب في القائمة على أربعة لاعبين محترفين في أندية خارجية.

ويأمل المنتخب العراقي مواصلة صدارته لترتيب المجموعة الثالثة التي يتقدمها برصيد (11 نقطة) أمام نظيره البحريني الثاني بفارق نقطتين، كلاهما من خمس مباريات، والمنتخب الإيراني الثالث (6 نقاط من اربع مباريات).

ويواجه العراق منتخب كمبوديا في 7 حزيران/يونيو المقبل في البحرين قبل ملاقاة منتخب هونغ كونغ في 11 منه ثم مواجهته المرتقبة أمام إيران في الخامس عشر من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال، كما تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وهنا القائمة المستدعاة:

حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان (فانكوفر واينكابس الدوري الأميركي) وامجد عطوان وضرغام اسماعيل وصفاء هادي (كريليا سوفيتوف الروسي).

خط الوسط: بشار رسن (قطر القطري) محمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسن علي.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود ومهند علي (السيلية القطري).

