تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: اليابان الى الدور الثالث ونهائيات كأس آسيا 2023

وضمنت اليابان تأهلها الى إلدور الثالث النهائي لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ قبل جولتين على النهاية، والى كأس آسيا 2023 بعدما رفعت رصيدها الى 18 نقطة من أصل 18 ممكنة في صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط عن طاجيكستان الثانية التي خاضت أيضاً ست مباريات على غرار منتخب "الساموراي"، مقابل 7 من خمس مباريات لقرغيزستان و6 من ست مباريات لميانمار و3 من 7 مباريات لمنغوليا الأخيرة.

وكان يويا أوساكو نجم الفوز السادس لبلاده بامتياز بعدما سجل خماسية (22 و30 من ركلة جزاء و36 و49 و88)، فيما أضاف تاكومي مينامينو (8 و66) وهيديماسا موريتا (57) ودايتشي كامادا (84) وكو ايتاكورا (90) الأهداف الأخرى.

وتقام الجولة المقبلة من منافسات المجموعة يوم 7 حزيران/يونيو المقبل، حيث تلتقي اليابان مع طاجيكستان، وقرغيزستان مع منغوليا.

وكان منتخب اليابان فاز في مبارياته السابقة على ميانمار 2-0 ومنغوليا 6-0 وطاجيكستان 3-0 وقرغيزستان 2-0 ومنغوليا 14-0، ليضمن تأهله بشباك نظيفة حتى الآن وفي رصيده 37 هدفاً في ست مباريات.

في المقابل، خسر منتخب ميانمار أمام منغوليا 0-1 واليابان 0-2 وقرغيزستان 0-7 ثم فاز على طاجيكستان 4-3 وعلى منغوليا 1-0.

ويتأهل إلى الدور الثالث النهائي من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ صاحب المركز الأول في كل مجموعة، الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

كما تحصل المنتخبات الوصيفة الأربعة الأفضل على بطاقات التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وفي الدور الثالث النهائي توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين من ستة، على يتأهل المتصدر والوصيف في كل من المجموعتين إلى نهائيات المونديال، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة بينهما يتأهل بموجبها الفائز منهما لخوض ملحق مع منتخب من قارة أخرى.