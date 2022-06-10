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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

فيفا يرفض شكوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة الشكوى المقدمة من تشيلي وأكّد مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وقدّم الاتحاد التشيلي شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال. 

وأفاد الاتحاد التشيلي أنّ الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وأتى قرار الفيفا اليوم لينهي الجدل بشأن إمكانية مشاركة تشيلي بدلاً من الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

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