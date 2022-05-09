"فيفا" يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

وكان من المقرر إجراء المواجهة بين الفريقين في 5 أيلول/سبتمبر في ساو باولو، إلاّ أنها توقفت بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية عقب تدخل السلطات الصحية المحلية واتهامها لأربعة لاعبين من "ألبيسيليستي" يخوضون غمار الدوري الانكليزي بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.

ودخل ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية أرض الملعب لايقاف اللقاء، في ارتباك تام من قبل الجميع.

وقرر "فيفا" في شباط/فبراير إعادة المباراة وايقاف أربعة لاعبين أرجنتينيين لمباراتين وتغريم الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي اللذين أعلنا لاحقاً استئناق القرار.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان "أكدت لجنة الاستئناف أنه يجب إعادة المباراة والإبقاء على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري (حوالي 48 ألف يورو) المفروضة على كل من الاتحادين بسبب الإيقاف النهائي للمباراة".

كما خفضت لجنة الاستئناف الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي من 550 ألف فرنك سويسري إلى 250 ألفاً (حوالي 240 ألف يورو) وعلى نظيره الأرجنتيني من 250 ألفاً إلى 100 ألف فرنك سويسري (حوالي 95 ألف يورو).

ورغم عدم إقامة المباراة، حجزت البرازيل بقيادة نجمها نيمار والأرجنتين مع الأسطورة ليونيل ميسي مقعديهما إلى مونديال قطر المقرر إقامته من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأوّل/ديسمبر بحلولهما في المركزين الأول والثاني في المجموعة الموحدة.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأثير على ترتيب المنتخبين إذ ضمن "راقصو السامبا" الصدارة و"التانغو" الوصافة.