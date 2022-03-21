فيتينيا بدلاً من نيفيش المصاب في تشكيلة البرتغال

يغيب لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش جراء تعرضه لإصابة مع فريقه ولفرهامبتون الانكليزي عن صفوف منتخب بلاده الذي يتحضر لمواجهة تركيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، على أن يحلّ بدلاً منه فيتينيا، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على الإنترنت.

ويتألق فيتينيا، ابن الـ 22 عاماً، مع بورتو هذا الموسم وقد تم استدعاؤه بانتظام لمنتخب الشباب، حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الأوّل.

ويبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه معسكرهم التحضيري نهاية اليوم الاثنين في مركز تدريب الاتحاد، الواقع في أويراس، في الضواحي الغربية لشبونة.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي الخميس في بورتو في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، وفي حال نجح بطل أوروبا 2016 في الفوز، فيستقبل في 29 الحالي على ملعب "التنين" مرة جديدة الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية.