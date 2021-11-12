فوز عريض للجزائر على جيبوتي

وسجل للخضر سوسف بلايلي 29، سعيد بن رحمة 40، سفيان فغولي 42 وإسلام سليماني 87.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع منتخب النيجر 1-1.

وبات منتخب الجزائر متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة. وستكون المباراة بينهما يوم الثلاثاء القادم حاسمة لنيل بطاقة العبور إلى الدور الحاسم، مع أفضلية للجزائر التي تحتاج إلى التعادل.

واستفادت الجزائر التي رفعت عدد مبارياتها المتتالية من دون هزيمة الى 32، على أكمل وجه من اكتفاء ملاحقتها بوركينا فاسو بالتعادل في مراكش المغربية مع النيجر بهدف لإيسوفو دايو (55 من ركلة جزاء) مقابل هدف ليوسف عومارو (34 من ركلة جزاء)، لكي تبتعد في الصدارة.



وكانت الجزائر قد شاركت في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وحسم بطل إفريقيا 2019 النقاط الثلاث في الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيف الرابع في أواخر اللقاء.

وبدأ المنتخب الجزائري اللقاء بإضاعة ركلة جزاء عبر يوسف بلايلي (28)، لكن لاعب نادي قطر القطري عوّض سريعاً بعد دقيقة، عندما راوغ داخل المنطقة وسدّد كرة ارتدت من الدفاع إلى الشباك (29)، مانحاً التقدم لفريق المدرب جمال بلماضي.

سجّل بعدها سعيد بن رحمة، المتألق راهناً مع وست هام الإنكليزي، أول أهدافه الدولية بتسديدة أرضية جميلة من حدود المنطقة إلى يمين الحارس (40).

وقضى سفيان فيغولي على آمال جيبوتي قبل الاستراحة، بعد خطأ جديد من الدفاع ثم الحارس اثر تسديدة أرضية من داخل المنطقة (42).

في الشوط الثاني، أهدر البديل إسلام سليماني فوق العارضة من مسافة قريبة (70) قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتسجيله الهدف الرابع.

