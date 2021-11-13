فرنسا تلحق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وفرض نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجما للمبارة بتسجيله رباعية في الدقائق (6 و12 و32 و87) في حين تناوب على تسجيل بقية الأهداف كل من كريم بنزيمة (55 و59) وأدريان رابيو (75) وأنطوان غريزمان (84 من ركلة جزاء).

وبات مبابي أول لاعب يسجل ثلاثية على الأقل للمنتخب الفرنسي في مباراة رسمية منذ دومينيك روشتو عام 1985.

ورفع منتخب "الديوك" رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فنلندا الثانية والتي حققت فوزاً ثميناً السبت أيضاً على مضيفتها البوسنة والهرسك 3-1.

وبضمان المنتخب الفرنسي لبطاقة العبور المباشرة لمونديال قطر 2022 يبقى التنافس على أشدّه بين فنلندا الثانية (11 نقطة) وأوكرانيا الثالثة (9 نقاط) من أجل خوض الملحق المؤهل للبطولة العالمية.

وستكون المرحلة الأخيرة التي ستجمع فنلندا بفرنسا في هلسنكي، وأوكرانيا بمضيفتها البوسنة والهرسك حاسمة للتعرّف على المنتخب الذي سيخوض الملحق.