فان غال يستدعي الحارس سيليسن

استدعى مدرب منتخب هولندا لويس فان غال الثلاثي الحارس ياسبر سيليسن والمهاجم ستيفن بيرخفين والمدافع الشاب ديفين رينش للحلول بدلاً من المصابين في الاستحقاقين الحاسمين للمنتخب البرتقالي أمام مونتينيغرو والنرويج في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسيحلّ هذا الثلاثي بدلاً من جويل دروميل وستيفن بيرخهويس وجوريين تيمبر، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وفرض الحارس سيليسن (32 عاماً) نفسه أساسياً بين الخشبات الثلاث مع منتخب بلاده حتى النسخة الاخيرة من كأس أوروبا التي غاب عنها بسبب إصابته بفيروس كورونا، في حين فضّل المدرب العائد للمرة الثالثة للإشراف على المنتخب في آب/اغسطس 2021 بدلاً من فرانك دي بور عدم استدعاء حارس فالنسيا الاسباني مجدداً إلى التشكيلة.

وأقدم فان غال على خطوته عقب الإعلان عن غياب الحارس الأساسي دروميل بسبب المرض.

في المقابل، سيعوّض بيرخفين (24 عاماً) غياب بيرخهويس للإصابة، فيما سيحل الشاب رينش (18) محل زميله في أياكس أمستردام تيمبر المصاب أيضاً.

وتحلّ هولندا ضيفة على مونتينيغرو في بودغوريتسا السبت في مباراتها قبل الأخيرة في المجموعة السابعة، قبل أن تستقبل النرويج في روتردام الثلاثاء المقبل في الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

وتتصدر هولندا مجموعتها برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، بفارق نقطتين عن وصيفتها النرويج.