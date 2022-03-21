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الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

غيابات مؤثرة بالجملة لسوريا أمام لبنان

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سيفتقد منتخب سوريا لكرة القدم الذي فقد آماله كلياً ببلوغ كأس العالم FIFA قطر 2022™، لعدد كبير من اللاعبين المؤثرين في مباراته مع مضيفه اللبناني الخميس في ملعب مدينة صيدا، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر.

AFP

وأشار غسان معتوق المدير الفني لمنتخب سوريا في مؤتمر صحفي الاثنين إلى غياب تسعة لاعبين عن القائمة التي اختارها لمباراة لبنان من بينهم ستة بداعي الإصابة هم عمر خربين (الوحدة الاماراتي)، حسام عايش (غوتبرغ السويدي)، محمود البحر (الرفاع البحريني) وورد السلامة (المنامة البحريني)، عبد الرحمن ويس (اوفي كريك اليوناني) وفهد اليوسف (الشرطة العراقي).

كما يغيب أياز عثمان (لوينكوس اليوناني) لإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف معتوق أن عمر السومه مهاجم الأهلي السعودي اعتذر عن الالتحاق بمنتخب سوريا في الفترة الحالية لعدم استعداده نفسياً، كما يغيب عن مباراة لبنان محمود المواس لتراكم الإنذارات.

وتختتم سوريا الدور الحاسم ضد العراق في دبي في 29 الشهر الحالي.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطتين مقابل 22 نقطة لإيران المتصدرة التي حسمت تأهلها إلى النهائيات بصحبة كوريا الجنوبية الثانية (20)، فيما لا زالت منتخبات الامارات (9)، لبنان (6) والعراق (5) تنافس على المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق مع ثالث المجموعة الثانية، على أن يلعب الفائز بينهما ملحقًا دوليا مع منتخب من أميركا الجنوبية.

القائمة المعلنة

واستقر معتوق على قائمة من 26 لاعبًا لمباراتي لبنان والعراق وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وخالد حجي عثمان ومحمد ريحانية (أهلى حلب) وحسين جويد ومصطفى جنيد (حطين) وأحمد مدنية (تشرين) وحسين رحال (الكرامة) ومحمود مواس (الشرطة العراقي).

وعبدالله الشامي ومارديك مردكيان (الفحيحيل الكويتي) وعلاء الدالي (الشباب الكويتي) وعمرو ميداني (النصر الكويتي) وأوليفر كاسكاو (هلسنك الدانماركي) وسعد أحمد وياسين سامية (أربيل العراقي).

ويوسف محمد (الأهلي البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) وكامل حميشة (الكرخ العراقي) وعمرو جنيات ومحمد حلاق (المنامة البحريني) ومؤيد عجان ومحمد عنز  (الرفاع البحريني) وثائر كروما (نفط البصرة العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) وملهم ببولي (معيزر القطري).
 

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