عودة سواريس وأوتافيو إلى تشكيلة البرتغال

وهنا اللائحة:
لحراسة المرمى: روي باتريسيو (روما)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، ديوغو كوشتا (بورتو).
للدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الانكليزي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الانكليزي)، سيدريك سواريس(أرسنال الانكليزي)، بيبي (بورتو)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي).
للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، ماثيوس نونيش (سبورتينغ)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، أوتافيو (بورتو)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
للهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، غونسالو غيديش (فالنسيا الإسباني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي).