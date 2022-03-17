عودة سواريس وأوتافيو إلى تشكيلة البرتغال

من قبل AFP March 17, 2022 15:53 أعاد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الخميس مدافع أرسنال الإنكليزي سيدريك سواريش ولاعب وسط بورتو أوتافيو إلى تشكيلة منتخب بلادهما، بعد غياب طويل لخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.