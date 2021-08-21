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الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

عمر السومة يغيب عن منتخب سوريا أمام إيران والإمارات

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سيضطر قائد منتخب سوريا عمر السومة للغياب عن مباراتي إيران والإمارات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بسبب الإصابة.

AFP


وأعلن نادي الأهلي السعودي أنّ لاعبه عمر السومة يحتاج لأربعة أسابيع من التأهيل والعلاج مما يعني غيابه عن "نسور قاسيون" أمام إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجاء في تغريدة للأهلي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وخرج السومة مصاباً خلال الدقائق الأولى من مباراة الأهلي أمام الحزم في الدوري السعودي يوم الخميس الفائت.

وسيواجه منتخب سوريا نظيره الإيراني في الثاني من أيلول / سبتمبر المقبل ومن ثم الإمارات في السابع منه، وذلك في التصفيات النهائية للقارة الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وضمت مجموعة سوريا الأولى كل من كوريا الجنوبية وإيران والإمارات والعراق ولبنان.

منتخب سوريا عمر السومة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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