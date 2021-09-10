"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم

من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 13:47 أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد مدرب المنتخب شنول غونيش بالتراضي.