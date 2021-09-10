"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 13:47 أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد مدرب المنتخب شنول غونيش بالتراضي. AFP تصفيات كأس العالم المنتخب التركي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق "طلاق" بالتراضي بين غونيش والا اقرأ التالي "طلاق" بالتراضي بين غونيش والا اقرأ آخر الأحداث September 10, 2021 13:47 "طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي September 10, 2021 13:47 نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي September 10, 2021 10:20 ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية September 10, 2021 09:51 البرازيل تتخطّى عقبة بيرو بنجاح September 10, 2021 09:26 ميسي يقود الأرجنتين لفوز باهر على بوليفيا September 10, 2021 05:23 أوروغواي تنتزع فوزاً ثميناً من الإكوادور September 10, 2021 05:16 فوز ثمين لمنتخب باراغواي September 10, 2021 05:07 كولومبيا تعود لسكة الانتصارات September 9, 2021 18:28 تشيتشي يعلق على حادثة إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض September 9, 2021 13:33 ميسي سعيد بعودة الجماهير إلى الملاعب