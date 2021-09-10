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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد مدرب المنتخب شنول غونيش بالتراضي.

AFP
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"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم

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