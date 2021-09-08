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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

صراع الصدارة يحتدم بين كرواتيا وروسيا

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اشتد صراع الصدارة في المجموعة الثامنة بين كرواتيا وروسيا بفوز الأولى على سلوفانيا (3-0) والثانية على ملطا (2-0) ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

في المباراة الأولى تمكن المنتخب الكرواتي من الفوز على ضيفه المنتخب السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد، وافتتح التسجيل ماركو ليفايا في الدقيقة 33 وأضاف ماريو باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يحرز نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وفي المباراة الثاني أحرز كل من فيدور سمولوف (10) وزيليمخان باكاييف (84) من ركلة جزاء هدفي روسيا في شباك ملطا.

وضمن الجولة ذاتها فازت سلوفاكيا على ضيفتها قبرص بهدفين نظيفين.

وتصدر المنتخب الكرواتي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام روسيا فيما احتلت سلوفانيا المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين أمام سلوفاكيا. 

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