صراع الصدارة يحتدم بين كرواتيا وروسيا

في المباراة الأولى تمكن المنتخب الكرواتي من الفوز على ضيفه المنتخب السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد، وافتتح التسجيل ماركو ليفايا في الدقيقة 33 وأضاف ماريو باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يحرز نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وفي المباراة الثاني أحرز كل من فيدور سمولوف (10) وزيليمخان باكاييف (84) من ركلة جزاء هدفي روسيا في شباك ملطا.

وضمن الجولة ذاتها فازت سلوفاكيا على ضيفتها قبرص بهدفين نظيفين.

وتصدر المنتخب الكرواتي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام روسيا فيما احتلت سلوفانيا المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين أمام سلوفاكيا.