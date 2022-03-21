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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

شيك يغيب عن تشيكيا ضد السويد في الملحق

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تلقى منتخب تشيكيا ضربة قوية بغياب هدافه ومهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك عن المباراة ضد السويد ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ كما أعلن مدرب المنتخب الاثنين.

AFP

ويعاني شيك من إصابة في ربلة الساق تعرض لها أواخر شباط/فبراير الماضي.

وقال مدرب المنتخب التشيكي ياروسلاف شيلهافي "إنها خسارة كبيرة. عاود التمارين الفردية قبل أسبوع والتحق بالتدريبات الجماعية الآن فقط".

يذكر أن الفائز في مباراة تشيكيا والسويد المقررة الخميس المقبل سيلاقي بولندا في 29 من الشهر الحالي لمعرفة هوية المتأهل منهما الى النهائيات.

وأشار شيلهافي إلى إمكانية التحاق شيك بالمباراة ضد بولندا التي تأهلت إلى نهائي المسار الثاني بعد إقصاء روسيا لغزوها أوكرانيا، وقال في هذا الصدد: "سنتحدث معه ونناقش وضعية شيك قبل المباراة ضد بولندا".

وكان شيك سجل العدد ذاته من الأهداف وعددها 5 في نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بينها هدف ولا أروع من منتصف الملعب في مرمى إسكتلندا في دور المجموعات، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن الأخير توج هدافاً رسميا للبطولة لقيامه بتمريرة حاسمة.

ويحتل شيك المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين في المانيا برصيد 20 هدفاً وراء المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب 31 هدفاً.
 

منتخب جمهورية التشيك باتريك شيك تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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