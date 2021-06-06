سوريا لفوز متوقع أمام غوام وقمة بين البحرين وإيران



وستكون سوريا مرشحة للمحافظة على سجلها المثالي وتحقيق فوزها السابع توالياً على حساب غوام الأخيرة التي خسرت لقاء الذهاب بين المنتخبين (4-صفر).



وفوز سوريا سيضمن لها صدارة المجموعة وتأهلها الى كأس آسيا 2023 في الصين والدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022، وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة مع الصين المقررة في 15 الشهر الحالي، بما أنها تتقدم حالياً على الأخيرة بفارق 8 نقاط لكن مع مباراة أكثر من "التنين"

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وسيلعب منتخب سوريا أمام غوام بتشكيلة يغيب عنها معظم الأساسيين بغية اراحتهم لمباراة الصين، وهذا ما أكده المدرب التونسي للمنتخب نبيل معلول لوكالة فرانس برس، قائلاً "المباراة ستكون صعبة أمام غوام دون أدنى شك لأنها جاءت بعد 72 ساعة من مباراتنا مع المالديف التي لعبناها في جو رطوبة عالية وحر كثير، هدفنا مثل المباراة الأولى هو الفوز و3 نقاط التي ستجعلنا نطمئن نهائياً على المركز الأول".



وتابع "بعدها، أمامنا أسبوع كامل ووقت كافٍ كي نحضر لمباراة الصين واسترجاع قوة اللاعبين، أمل أن يكونوا مستعدين كما يلزم لبقية المشوار".



ويغيب عن مباراة غوام الحارس إبراهيم عالمة والظهير الأيسر مؤيد عجان لتراكم البطاقات وسيتجه معلول للعب بتشكيلة خليط من الأساسيين والبدلاء

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ويلتقي الإثنين منتخبا الصين والفلبين الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن "التنين".



ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.



- اختبار صعب للإمارات -



وفي المجموعة السابعة في دبي، تخوض الامارات مباراة صعبة أمام تايلاند التي كانت هزمتها ذهاباً 2-1، فيما تلعب فيتنام مع إندونيسيا.



وتتصدر فيتنام الترتيب برصيد 11 نقطة أمام الامارات الثانية برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن تايلاند وماليزيا، في حين تحتل إندونيسيا المركز الأخير بنقطة واحدة.



وحققت الامارات عودة قوية بفوزها على ماليزيا 4-صفر، وتتطلع بالتالي إلى انتصار ثان على التوالي أمام تايلاند التي حققت نتيجة مفاجأة بتعادلها مع إندونيسيا 2-2.



وقال الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات: "حققنا عودة قوية في التصفيات بعد توقف طويل، والمهم أن نواصل الأداء الجيد والانتصارات في بقية مبارياتنا لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في صدارة المجموعة دون التطلع إلى حسابات أخرى".



وتابع: "الفوز الكبير على ماليزيا سيكون دافعاً كبيراً لتقديم مستوى أفضل خلال المباريات الثلاث المتبقية".



- مواجهة مرتقبة بين البحرين وإيران -



وفي المجموعة الثالثة، يخوض منتخبا البحرين وإيران مواجهة قوية مرتقبة على استاد البحرين الوطني بالرفاع، فيما يلعب العراق مع كمبوديا على استاد علي بن محمد في عراد.



ويتصدر المنتخب البحريني برصيد 12 نقطة من ست مباريات، يليه العراقي برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، فيما تحتل إيران المركز الثالث (9 نقاط) أمام هونغ كونغ (5 نقاط) وأخيراً كمبوديا (نقطة واحدة).



ويدخل المنتخبان البحريني والإيراني مصممين على نيل النقاط الثلاث التي تقرب الفائز من خطف بطاقة التأهل لكأس آسيا والدور النهائي.



متسلحاً بعامل الأرض، يسعى منتخب البحرين لتكرار تفوقه على إيران بعدما فاز عليه ذهاباً 1-صفر في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا.



ويدخل المنتخب البحريني اللقاء بنشوة الفوز الكبير على كمبوديا بثمانية أهداف دون رد، فيما يخوض نظيره الإيراني المواجهة بخلفية فوزه السهل على هونغ كونغ 3-1 في الجولة الماضية.



وفي المواجهة الأخرى، يأمل منتخب العراق تحقيق فوز منتظر على حساب كمبوديا، مع الأمل بتعثر البحرين أمام إيران من أجل الانقضاض على الصدارة.



الأردن لاقتناص المركز الثاني



وفي المجموعة الثانية التي يبدو فيها المركز الأول والتأهل إلى كأس آسيا والدور النهائي محسوماً لصالح أستراليا المتصدرة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيها قبل لقائها الإثنين مع تايوان الأخيرة (من دون نقاط)، يسعى منتخب الأردن إلى استغلال سقوط الكويت في الجولة السابقة أمام "سوكيروس" بثلاثية نظيفة لينتزع منها المركز الثاني شرط فوزه على النيبال في العاصمة الكويت التي تستضيف هذه المجموعة.



ويشغل منتخب الأردن المركز الثالث (10 نقاط من 5 مباريات) بفارق الأهداف خلف الكويت الثانية (10 من 6) والتي تستريح في هذه الجولة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (6 من 6).



وسيكون الفوز وحده على نيبال الحل الوحيد لمنتخب الأردن إذا أراد المضي قدماً نحو أن يكون أحد أفضل أربعة منتخبات وصيفة.



وشدد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز على ضرورة التركيز على حصد النقاط الثلاث قبل التفكير في اللقاءين أمام الكويت ثم أستراليا لضمان التأهل إلى الدور الحاسم.



وأضاف في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأردني: "أمامنا تسع نقاط لحسم التأهل، والمشوار يبدأ من نيبال. ندرك أهمية لقاء الكويت، لكن علينا أولاً أن نحصد النقاط الكاملة في مواجهة الإثنين، قبل النظر إلى المباراة التالية".



وفي المجموعة الرابعة، يلتقي المنتخبان الأوزبكي والسنغافوري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في وقت يستريح المنتخب السعودي المضيف في هذه الجولة.



ويتربع المنتخب السعودي على قمة المجموعة برصيد 14 نقطة، مقابل 9 لأوزبكستان و7 لفلسطين وسنغافورة مع أفضلية الأول بفارق الأهداف، و5 لليمن.



قطر تبحث عن التأهل إلى كأس آسيا



وفي المجموعة الخامسة، تحتاج قطر، المتأهلة أصلاً إلى مونديال 2022 بما أنها المضيفة، إلى نقطة التعادل حين تلتقي عمان الثانية كي تحسم تأهلها إلى كأس آسيا التي تحمل لقبها.



ويتصدر البلد المضيف بـ19 نقطة من سبع مباريات، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن المنتخب العماني صاحب المركز الثاني (12 نقطة من خمس مباريات) الضامن لمركزه الثاني بتقدمه بفارق 7 نقاط عن أفغانستان الثالثة.



وبنقاطه الـ12، يتصدر منتخب عمان ترتيب أفضل الفرق الوصيفة في المجموعات الثماني، ويبدو مرشحاً بقوة للتأهل إلى كأس آسيا 2023 والدور الثالث الحاسم من التصفيات.



وفي ظل تصدر قطر أو ضمانها على أقل تقدير أن تكون بين أفضل منتخبات وصيفة، ستكون هناك بطاقة خامسة لأصحاب المركز الثاني إلى الدور الحاسم.



ويبحث المنتخب الأوزبكي في ظهوره الأول بعد فترة التوقف الطويلة، عن النقاط الثلاث لملاحقة المنتخب السعودي، أو على الأقل ضمان المركز الثاني بمجموع نقاط يسمح له بأن يكون بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة.