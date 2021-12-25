سوريا تطلب نقل مبارياتها في تصفيات كأس العالم إلى الإمارات



وأوضح الاتحاد السوري أن نظيره الإماراتي وافق رسمياً على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في الأول من شباط/فبراير والعراق في 29 اذار/مارس.



وكان الروماني فاليريو تيتسا المدير الفني لمنتخب سوريا طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب.



وترتبط موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سوريا بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها على الطلب السوري.



من جهة ثانية، أعلن الاتحاد السوري عن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب سوريا في حلب للاعبين المحليين اعتباراً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل على أن يتوجه إلى إحدى دول الخليج وغالباً قطر لإقامة معسكر تدريبي بالفترة من الثاني من كانون الثاني/يناير القادم وحتى العاشر منه يليه معسكر تدريبي خارجي أخير دون تحديد مكانه في الفترة بين 20 المقبل والأول من شباط/فبراير تحضيراً لمباراتيه مع الإمارات وكوريا في الجولتين السابعة والثامنة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.



ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة و14 لكوريا و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق.