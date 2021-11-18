سوريا تسعى لإنعاش آمالها المونديالية بتعيين المدرب الروماني "تيتسا"

وأشارت اللجنة إلى أن تيتسا سيصل الثلاثاء إلى العاصمة دمشق لتولي المهام رسميًا، على أن يتم لاحقًا تشكيل الجهاز الفني المساعد وكذلك الجهاز الإداري.

وسبق لتيتسا أن قاد فريق الاتحاد السوري للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2010، كما قاد منتخب سوريا لفترة قصيرة خلال كأس آسيا في قطر 2011، وخرج من الدور الأول بعد فوز على السعودية وخسارتين أمام اليابان والأردن.

وكانت اللجنة أقالت محروس وجهاز الفني عقب الخسارة أمام إيران صفر-3 الثلاثاء في عمان ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ "بسبب سوء النتائج".

وكان نزار محروس استلم مهمة التدريب في تموز الماضي خلفًا للمستقيل التونسي نبيل معلول.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى من الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

