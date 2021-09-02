رونالدو يغادر معسكر البرتغال

وسجل رونالدو ثنائية متأخرة قاد بها البرتغال للفوز على إيرلندا 2-1 الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الاوروبية، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية بداية إلى 110 وثم إلى 111 في 180 مباراة دولية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الإيراني علي دائي (109).

وبعدما احتفل بهدفه الثاني في الدقائق القاتلة (90+6) في تلك الأمسية، نزع "CR7" البالغ 36 عاماً قميصه لينال بطاقة صفراء ستمنعه من خوض لقاء أذربيجان الثلاثاء المقبل.

وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع ايرلندا جيف هندريك على برونو فرنانديز. كما أكدّت تقنية الحكم المساعد (VAR)، لكن نجم ريال مدريد السابق أضاعها بعدما تصدى لها الحارس الإيرلندي غافن بازونو (15).