رونار يعلن عن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي الصين وأستراليا

أعلن مدرب المنتخب السعودي هيرفيه رونار الإثنين عن قائمة "الأخضر" لمباراتيه ضد الصين وأستراليا في الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وتحل السعودية ضيفة على الصين في الرابع والعشرين من آذار/مارس الجاري على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين منه.

وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اليابان وأربع نقاط أمام أستراليا الثالثة، فيما تحتل عمان المركز الرابع برصيد ثماني نقاط والصين المركز الخامس برصيد خمس نقاط أمام فيتنام الأخيرة برصيد ثلاث نقاط.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى ثلاث نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا، كما أنه سيضمن تواجده في المونديال حتى في حال خسارة غير متوقعة أمام الصين، وذلك في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في الجولة المقبلة.

وضمت لائحة المنتخب السعودي الذي سيسافر الجمعة إلى أبوظبي لبدء معسكره الإعدادي، 26 لاعبًا هم محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبد الاله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، خالد الغنام، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان وصالح الشهري.