رسمياً نبيل معلول مدرباً لمنتخب سوريا

وغرّد نبيل معلول في تويتر: "سعيد بتعييني مدرباً للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

وجاء إعلان معلول عن استلامه تدريب منتخب سوريا بعد أيام من وصوله إلى العاصمة السورية دمشق واتفاقه الرسمي مع الاتحاد السوري لكرة القدم على جميع تفاصيل عقده.

سعيد بتعييني مدربًا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله pic.twitter.com/Py0OhV7C0f — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 10, 2020

ومن المنتظر أن يخرج مدرب منتخب تونس والكويت السابق في مؤتمر صحفي يعقد يوم الخميس بحسب تأكيدات الاتحاد السوري لكرة القدم.

ويملك معلول إنجازات جيدة جداً إذ صعد بمنتخب تونس إلى كأس العالم الفائتة في روسيا وحقق نتائج جيدة جداً مع الترجي التونسي.

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب مجموعته الآسيوية الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يملك 15 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية التي لعبت مباراة أقل.

وتأجلت مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال التي كانت مقررة في أذار/ مارس الحالي وحزيران/ يونيو القادم بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.