رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم يستبعد اللعب مع روسيا

وقال رئيس الاتحاد السويدي لوكالة رويترز: "مباراة فاصلة في روسيا لكأس العالم 2022 "غير واردة تقريبًا".

وأضاف عن احتمال مواجهة السويد لروسيا: "إنه سيناريو محتمل ... بعد كل ما شعرنا به هذا الصباح (العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا) من غير المعقول تقريبًا أننا في غضون أسابيع قليلة سنلعب مباراة كرة قدم في روسيا.

وفي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، ستواجه السويد جمهورية التشيك في 24 مارس/آذار، وفي حال تخطتها ستواجه في الجولة الأخيرة من الملحق الفائز من مباراة روسيا وبولندا في 29 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة طوارئ لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وأكّد يويفا بأن قرار نقل المباراة النهائية يوم 28 مايو 2022 سيتخذ في الوقت المناسب.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يراقب الأوضاع عن قرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكداً اتصاله الدائم بمنظمات وسفارات وحكومات مختلفة لتقييم الوضع.