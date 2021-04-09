دي روسي في المستشفى لإصابته بكورونا

وطال الفيروس أربعة أعضاء من الجهاز الفني في المنتخب الإيطالي إضافة إلى ثمانية لاعبين بعد عودتهم من النافذة الدولية إثر مشاركتهم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي" أنه بعد أسبوع من إصابته، تطلبت حالة دي روسي (37 عامًا) الذي عانى من الحمى والسعال المستمر المزيد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن التهاب رئوي.

وأُدخل اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2006 منذ الخميس الى مستشفى سبالانتساني في روما المتخصص في الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وطالت موجة من الفيروس لاعبي المنتخب وهم ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وليوناردو بونوتشي، ماتيو بيسينا مهاجم أتالانتا، ثنائي باريس سان جرمان أليساندرو فلورنتسي وماركو فيراتي، حارس كالياري أليسيو كرانيو وفينتشنتسو غريفو لاعب فرايبورغ الالماني.

وأشارت عدة تقارير الى ان اللاعب الثامن هو حارس تورينو سيريغو في حين لم يكشف النادي عن هويته رغم إعلانه عن إصابة في صفوفه.