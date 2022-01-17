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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

دوالا تستضيف قرعة الدور الإفريقي الحاسم

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإثنين أن قرعة الدور الثالث النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستجرى السبت في 22 كانون الثاني/يناير في دوالا الكاميرونية، وذلك على هامش كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً.

AFP

وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم، عشرة منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم توزيع المنتخبات العشرة إلى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات الأعلى تصنيفاً، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً (تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

ويقام الدور الحاسم في آذار/مارس بنظام الذهاب والإياب.

كما حدد الاتحاد القاري يوم الجمعة المقبل موعداً لإجراء قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار.

ويشارك في الدور التمهيدي المنتخبات الـ 12 الأدنى تصنيفاً، وهي ليسوتو وإيسواتيني وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساو تومي وبرينسيبي وجيبوتي والصومال وسيشيل وإريتريا، بنظام مباراتي ذهاب وإياب لتحديد أي منها سيتواجد في دور المجموعات من التصفيات.

وتنضم المنتخبات الفائزة الستة في الدور التمهيدي إلى 42 منتخباً في مرحلة المجموعات من التصفيات.
 

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